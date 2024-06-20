Психолог Мартынов объяснил опасность тренда на рост потребления спиртного

На общем уровне употребление алкоголя может привести к увеличению тревожности в обществе из-за роста числа случаев насилия, аварий, а также социальных и экономических проблем, связанных с алкогольной зависимостью, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

Ранее СМИ писали, что в 2023 году продажи алкоголя в РФ были рекордными за последние 9 лет. В стране складывается тренд на рост потребления спиртного.

«Борьба с этими последствиями требует комплексного подхода», – сказал Мартынов.

Он добавил, что такой подход должен включать в себя не только лечение индивидуальных случаев злоупотребления спортным, но и образовательные кампании, содействие в формировании здорового образа жизни и социокультурные меры по противодействию алкогольной зависимости.

«Увеличение употребления спиртных напитков может привести к различным психологическим последствиям. Самое распространенное – это, конечно, алкоголизм, который вызывает проблемы с психическим здоровьем, физическим и социальной адаптацией. Частое употребление алкоголя усиливает существующие психологические проблемы, ведет к депрессии, повышенному уровню тревоги», – отметил психолог.

Мартынов уточнил, что последствия увеличения потребления спиртного могут проявляться также в виде ухудшения памяти, снижения концентрации внимания, изменений настроения и эмоциональной нестабильности.

«Люди, злоупотребляющие алкоголем, могут столкнуться с проблемами взаимоотношений, потерей работы, социальной изоляцией, проблемами в межличностных отношений. Что касается уровня стресса и тревожности, то употребление алкоголя может кратковременно снижать уровень тревоги и создавать иллюзию расслабления. Однако в долгосрочной перспективе алкоголь способствует усугублению тревожных состояний и увеличению уровня стресса», – предупредил специалист.

Он пояснил, что это происходит из-за того, что алкоголь может нарушать нормальную работу нервной системы, вызывая дезадаптацию организма к стрессовым ситуациям.