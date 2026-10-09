Психолог Лыткаринской больницы дала советы по сохранению психического здоровья

Психолог Лыткаринской больницы Марина Кузьмина рассказала, как отличить осеннюю усталость от эмоционального истощения и поддержать свое состояние, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сокращение светового дня, изменение привычного ритма и возвращение к рабочей или учебной нагрузке могут влиять на эмоциональное состояние. Осенью многие замечают снижение энергии, усталость и перепады настроения.

«Небольшое снижение энергии осенью — нормальная реакция на изменение привычного ритма. Но если отдых уже не помогает, сохраняются апатия, раздражительность, постоянная усталость или пропадает интерес к привычным занятиям, стоит обратить внимание на свое состояние. Поддержать себя помогают полноценный сон, дневной свет, физическая активность, общение и время на то, что приносит удовольствие», — рассказала психолог Лыткаринской больницы Марина Кузьмина.

Если самостоятельно справляться со стрессом, тревогой или снижением настроения становится сложно, стоит обратиться к психологу, не дожидаясь значительного ухудшения состояния. Специалист поможет разобраться в причинах эмоционального напряжения и подобрать способы справляться с нагрузкой. Забота о психическом здоровье так же важна, как сон, питание и физическая активность.

Записаться на консультацию можно в разделе «Здоровье» регионального портала «Госуслуги Московской области» по ссылке uslugi.mosreg.ru/zdrav, через инфомат в поликлинике, по номеру службы «122», через чат-бот «Денис» в приложении «Мах» или приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.