Психолог Яушева рассказала о способах снижения тревожности с помощью растяжки и спорта

Психолог Дарья Яушева рассказала, что растяжка способствует снижению тревожности и помогает наладить контакт с телом. По ее словам, во время растяжки дыхание становится глубже, активируется парасимпатическая нервная система, что способствует расслаблению и мягкой регуляции эмоционального состояния.

Яушева отметила, что спорт помогает справиться со стрессом на нескольких уровнях. Физическая активность способствует выработке эндорфинов и серотонина, снижает уровень кортизола и улучшает качество сна. Кроме того, занятия спортом дают ощущение контроля и устойчивости, а внимание во время тренировок переключается с тревожных мыслей на тело и дыхание.

Психолог подчеркнула, что важно выбирать подходящую нагрузку, исходя из собственных возможностей и потребностей. Например, людям с гиперактивным типом СДВГ особенно полезна физическая активность для снятия двигательной тревоги, а при депрессивных состояниях нагрузка должна быть умеренной. Яушева рекомендовала соотносить требования к себе с имеющимися ресурсами и состоянием здоровья.