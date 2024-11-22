Психолог из Подмосковья рассказала, как донорство крови поменяло жизнь

22 ноября в России отмечается день психолога. Это профессиональный праздник людей, работающих в сфере ментального здоровья. Жительница Подмосковья, студентка Российского нового университета по направлению «Психологическое консультирование» Алена Цой преодолела собственные страхи, когда сама стала донором крови. Теперь она планирует в год проходить по 2-3 донации, чтобы помогать людям, которые попали в беду, сообщает пресс-служа Минздрава Подмосковья.

Помимо учебы, Алена как куратор проводит психологические консультации со студентами вуза и выездные профориентационные встречи. В университете регулярно проходят форумы про важность донорства крови и выездные акции, на которых Алена еще и волонтер.

«С детства боялась вида крови и сначала сама никак не решалась сдавать ее. А когда стала руководителем волонтерского корпуса университета, захотелось подать положительный пример, вдохновить людей на совершение добрых дел и доказать самой себе, что смогу. Так вместе с одногруппниками прошла первую донацию. В реальности все оказалось не так страшно. Наоборот, почувствовала эйфорию. Ведь я не только переборола страх, но и сделала что-то хорошее. Моя кровь кому-то может спасти жизнь», — поделилась Алена Цой.

На Дне донора студенты и преподаватели объединились одной идеей в атмосфере доверия, тепла и доброты. Врачи окружили заботой и поблагодарили, что те делятся с другими собственной драгоценной жидкостью. Ведь без донорской крови многие болезни лечить невозможно.

«Я еще новичок, и мои свершения пока далеки от достижений Почетных доноров России. Ведь за плечами каждого более 40 донаций и сотни спасенных жизней. Чтобы стать такой, буду теперь придерживаться ЗОЖ и внимательнее относиться к здоровью. Это не так сложно, как кажется: четкая цель и мотивация дисциплинируют. В будущем хочу сдать и кровь на типирование и вступить в регистр доноров костного мозга. Возможно, кто-то когда-то, если потребуется, поможет мне или моим родным», — сказала Алена.

Она отметила, что сдавая кровь и помогая другим, ты еще во многом и помогаешь себе. Кровь обновляется, укрепляет иммунную систему. Поэтому, не стоит бояться ею делиться.

«Донорство — самый легкий и отличный способ помочь. Для этого не важно образование, профессия. Главное — быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний, выбрать удобный пункт сдачи крови и пройти донацию. Одна донация — чуть менее полулитра крови — может спасти 3-4 жизни. Это сделает нас самих — добрее, а жизнь прекрасней», — отметила Алена.

Напоследок будущий психолог подсказала как настроиться на сдачу крови. Перед донацией хорошо сделать дыхательную гимнастику по схеме 4-4-6: вдох медленно, через нос, в течение четырех секунд. Задержать дыхание на четыре секунды. Выдохнуть медленно, через рот, в течение шести секунд. Можно представить, что во рту находится трубочка для напитка — это поможет выдыхать медленнее. Повторять цикл дыхания сначала две минуты, постепенно увеличивать до 10. Это поможет успокоиться. Стабилизирует эмоциональное состояние и упражнение «Безопасное место».

«Я сама его делала во время донации. Для этого вспомните место, реальное или воображаемое, где вам комфортно, спокойно и безопасно. Представьте себя там и попытайтесь увидеть то, что находится слева и справа, спереди и сзади от вас, над вами и под вами. Представьте себе его ярко: расположение, цвета, звуки, запахи, телесные ощущения. Можно добавлять детали от себя, чтобы сделать его еще привлекательнее. А ваша улыбка запустит биохимические процессы в организме человека и создаст позитивный настрой», — заключила Алена Цой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.