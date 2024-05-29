Психолог Харитонова рассказала, как можно побороть страх смерти

Победить танатофобию (страх смерти) и страхи, которые ее сопровождают, реально. Лучший способ — идти навстречу проблеме, а еще стоит отказаться от вредных привычек, тренировать мышление и тело, наполнить эмоциями жизнь, сообщила РИАМО психолог Юлия Харитонова.

По словам специалиста, нужно найти высший смысл в принятии и смирении. Эти качества важны для жизни, что исключить моменты, провоцирующие тревогу. Как вариант, можно изменить что-то в собственном характере, понять, что не нужно контролировать все и всех на свете.

«Также следует наполнить жизнь эмоциями, чтобы пустоты не было уже сейчас. Нужно проживать отпущенное время здоровыми и энергичными», — отметила Харитонова.

Существуют простые упражнения, которые помогут справиться со страхами. Одна из них — техника «Смысл жизни». Нужно представить, что через год человеку предстоит умереть. Он должен подумать, что бы хотел сделать за этот год, составить список и начать выполнять его незамедлительно.

«Помиритесь с близкими, найдите друга, помогите животным в приюте или совершите что-то важное, что давно откладывали. Секрет хорошей жизни состоит в том, чтобы ценить ее и жить так, чтобы у нас было как можно больше счастливых дней», — объяснила психолог.

Бороться со страхами помогут и другие идеи. Можно написать историю своей смерти, представить событие как можно ярче. Специалист советует написать завещание, а еще перечислить все, что хотели бы сказать родным и близким в последний день.

Харитонова рекомендовала посетить хоспис и напрямую соприкоснуться с тем, что пугает, посмотреть фильмы о смерти, навестить друга или родственника, который находится на пороге смерти. Она отметила, что во время стресса у человека напрягаются мышцы, поэтому короткие и интенсивные физические нагрузки помогут телу расслабиться и почувствовать счастье в моменте.

«Такое переключение — начало радости от жизни вместо страданий и печали. К тому же спорт увеличивает выработку эндорфина, который помогает справляться со стрессами», — уточнила эксперт.

Переменное напряжение и расслабление мышц лица помогает справиться со стрессом. Например, можно широко раскрыть глаза, напрячь лоб, а потом расслабить их. Еще один вариант взять себя в руки — принять холодный душ.

«Обдайте себя холодной водой, либо окуните лицо в таз с холодной водой. Прогулка на свежем воздухе, душевная беседа с близким человеком и консультация с психологом помогут обрести спокойствие и душевное равновесие», — заключила Харитонова.