Психолог Береза дала советы по совмещению карьеры и воспитания детей без чувства вины

Клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза отметила, что в РФ свыше половины родителей испытывают стресс из-за необходимости соблюдать баланс между работой и семейными обязанностями по воспитанию детей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что чувство вины за недостаточное внимание к детям многим было привито с детских лет, у людей появляется чувство повышенной ответственности. Кроме того, и сами дети могут прививать родителям чувство вины, чтобы проще добиваться своего.

«Виноватым человеком намного проще управлять. Это такой волшебный крючок: виноват, значит, сделает как мне нужно. Отмечу, что дети — отличные психологи и тоже умеют играть на чувстве вины родителей», — сказала Береза.

Как пояснила психолог, надо обязательно знать, что чувство вины — деструктивно, а чувство ответственности — конструктивно и полезно. Данные понятия важно различать и разграничивать.

«Каждый родитель в ответе за своих детей до определенного возраста. Вы вкладываете в них определенные качества и знания, но вы не можете быть во всем идеальным родителем, даже если вылезете из кожи вон в попытках таковыми стать», — предупредила специалист.

Она добавила, что родитель должен не только обеспечить всем необходимым, но и показать им положительный пример счастливого человека, который умеет распределять свое время, планировать, отводить время работе и отдыху, качественно отдыхать и т. д. А при взаимодействии с ребенком важно обращать внимание не на количество проведенного вместе времени, а на качество общения.