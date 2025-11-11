Психиатр Ветрила назвала тревожность и гаджеты главными причинами бессонницы

Почти 47% жителей Крыма периодически страдают от бессонницы, а спрос на снотворные препараты за год вырос на 60%. Главный внештатный психиатр Минздрава Крыма Тамара Ветрила объяснила, что основными причинами являются тревожность и злоупотребление гаджетами, сообщает Крымское информационное агентство .

Согласно опросу в Telegram-канале «Телеграммы из Крыма», 47% участников периодически испытывают бессонницу, 28% часто не могут заснуть, и только 21% не сталкиваются с проблемами сна. За последний год спрос на снотворные препараты в России вырос на 60%, что связано с внутренними тревогами и постоянным использованием гаджетов.

Главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Крыма Тамара Ветрила отметила, что бессонница чаще встречается у женщин и подростков. Она подчеркнула, что основными причинами являются социальная тревожность и длительное пребывание в интернете.

«Проблема в том, что люди употребляют рекламируемые препараты, которые якобы улучшают качество сна, причем временно, вместо обращения к специалистам. А это необходимо для дифференцирования причин расстройства сна: затрудненное засыпание, частое пробуждение ночью, раннее просыпание. Только специалист может определить, в рамках какого заболевания вас мучает бессонница», — пояснила Ветрила.

Психиатр рекомендовала нормализовать режим дня, отказаться от гаджетов перед сном, не переедать вечером и поддерживать в спальне температуру не выше 18 градусов. Ветрила подчеркнула, что снотворные препараты не решают проблему бессонницы, а лишь временно облегчают симптомы.