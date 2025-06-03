Психиатр: паническая атака у девочки могла «активировать» смертельную болезнь

Пользователи Сети подвергли большому сомнению сообщения СМИ о том, что 14-летняя девочка в Турции после землетрясения скончалась именно из-за панической атаки. Психиатр Василий Шуров объяснил, что на самом деле такое могло произойти только в том случае, если паническая атака стала «спусковым крючком» для другой имеющейся смертельной болезни. То есть состояние сильного страха могло запустить необратимый процесс, сообщает «Царьград» .

«Здесь не исключено, что она (погибшая девочка — ред.) очень сильно испугалась самого факта землетрясения, и возможно были проблемы с сердцем. В принципе сочетания этих двух факторов достаточно. Если есть какая-то патология — нарушение ритма сердца, какой-то не диагностированный порок сердца — сердце может не выдержать», — пояснил Шуров.

Причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая патология, которую «активировала» паническая атака, не являясь прямой причиной гибели школьницы. Только от панической атаки, по словам Шурова, умереть невозможно, хотя тот, кто проживает этот процесс, будет ощущать иное.

Психиатр рекомендовал россиянам внимательнее относиться к собственному здоровью и не списывать все имеющиеся проблемы только на «нервы». Особенно, если есть жалобы на сердце.

Ночью 3 июня в Турции произошло сильное землетрясение. 14-летняя девочка умерла после того, как сильно испугалась подземных толчков.