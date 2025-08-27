Психиатр Холодов: путешествия помогают восстановить психическое здоровье

Главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» психиатр Эдуард Холодов рассказал, что путешествия в новые места способствуют улучшению эмоционального состояния и помогают справиться со стрессом и тревожностью, сообщает «Вечерняя Москва».

Психиатр Эдуард Холодов отметил, что смена обстановки и новые впечатления положительно влияют на психику. По его словам, путешествия стимулируют выработку дофамина, снижают уровень стресса и тревоги, а также способствуют личностному росту и развитию осознанности.

Холодов рассказал, что даже небольшие изменения в привычном маршруте могут помочь справиться с тревожными состояниями. Врач привел пример пациента, который страдал паническими атаками в метро. После того как мужчина начал выходить на две станции раньше и проходить часть пути пешком, его состояние значительно улучшилось. По словам специалиста, смена маршрута заставляет мозг формировать новые нейронные связи, что помогает выйти из состояния стресса.

Особенно эффективны, по мнению Холодова, прогулки на природе. Он отметил, что ландшафтная терапия — посещение леса, наблюдение за горизонтом или шумом прибоя — снижает уровень кортизола, улучшает когнитивные способности и способствует внутреннему спокойствию. Даже кратковременные поездки за город могут дать ощутимый эффект.

Психиатр подчеркнул, что для улучшения эмоционального состояния не обязательно отправляться в дальние путешествия. Иногда достаточно сменить район проживания на одну ночь, выбрать новый маршрут на работу или провести выходные без привычных ритуалов. Холодов добавил, что такие «микродозы новизны» могут стать хорошим дополнением к терапии, но не заменяют профессиональную помощь при серьезных психических расстройствах.

Врач также отметил, что путешествия особенно полезны людям с зависимостями. Контрастная смена обстановки и новые впечатления помогают мозгу выйти из замкнутого круга привычек. Холодов посоветовал выбирать места, максимально отличающиеся от повседневной среды, и фиксировать положительные изменения в дневнике.