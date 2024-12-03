Противовирусный препарат от ВИЧ показал эффективность 99%

Препарат, который предотвращает новые случаи заражения ВИЧ, успешно проявил себя во время третьей фазы клинических испытаний. Выяснилось, что лекарство эффективно на 99%, сообщает Naked Science .

Препарат разработали сотрудники американского университета Эмори. Новое лекарство от вируса иммунодефицита человека называется «Ленакапавир».

Его нужно колоть каждые шесть месяцев. В этом случае человек может защититься от заражения в 99% случаев.

В рамках третьей фазы исследований препарат «Ленакапавир» использовали 2 179 человек. Из них заразились всего двое, то есть меньше 1%.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Оно анонимное.