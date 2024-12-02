Жители Подмосковья могут бесплатно пройти анонимное тестирование на ВИЧ

В Московской области жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Тестирование на ВИЧ важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность. Более того, с ВИЧ-инфекцией можно иметь здоровых детей.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу Центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкрн Силикат, 41А, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИД можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.