Проктолог предупредил о возможных проблемах из-за неправильного соблюдения поста

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Врач-проктолог Антон Симонов рассказал о росте обращений в пост в связи с запорами кишечника, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека» Алексея Никонова.

По словам специалиста, в большинстве случаев проблемы у пациентов возникают из-за неправильного соблюдения Великого поста.

Он отметил, что исключение из рациона мясных и молочных продуктов ведет к увеличению потребления углеводов — мучных продуктов, риса, бананов и прочих. В сочетании с общим дефицитом калорий и малым потреблением жидкости это провоцирует сильные запоры, подчеркнул врач.

Симонов порекомендовал избегать употребления кофе на голодный желудок и не отвлекаться на электронные устройства во время посещения туалета.

Он также посоветовал обогатить постное меню продуктами, содержащими белок (бобовые, соевые), а также омега-3 жирными кислотами (льняное и оливковое масла), орехами и семенами.

Врач подчеркнул, что хронические запоры без должного лечения могут спровоцировать появление геморроя и трещин прямой кишки.