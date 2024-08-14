Профилактика и уход: россиянам ответили, как сохранить пломбу в зубе на 5 лет

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Врач Цыбенова: пломбы получится сохранить надолго, если ухаживать за зубами

Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова заявила, что добросовестный уход за зубами и регулярные профилактические осмотры полости рта могут помочь сохранить пломбы более чем на 5 лет, сообщает «ФедералПресс» .

Пломбы приходится менять либо из-за недостаточно бережного отношения пациентов к ним, либо из-за врачебных ошибок, когда один из этапов лечения провели неправильно или забыли о нем. Это приводит к кариесу под пломбой или рядом с ней.

«Хорошо, если пациент спохватился быстро: мы просто зачищаем ткани, проводим лечение и устанавливаем новую реставрацию», — уточнила Цыбенова.

В противном случае зуб иногда даже приходится удалять, предупредила медик.

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