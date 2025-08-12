Профессор: начать вакцинацию от менингококковой инфекции следует с мигрантов

Резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией в России побудил инфекционистов предложить внести прививку от этой болезни в национальный календарь. Профессор Денис Иванов считает, что начинать вакцинацию нужно не с граждан России, а с мигрантов, которые завозят инфекции, пишет «Царьград» .

В России с начала года зафиксировано уже более 1,2 тысячи случаев менингококковой инфекции. По данным Роспотребнадзора, заболевание развивается из-за бактерии Neisseria meningitidis, передается воздушно-капельным путем и может приводить к тяжелым осложнениям, таким как менингит или менингоэнцефалит. Эксперт считает, что в первую очередь стоит обратить внимание на мигрантов, а не на тотальную вакцинацию граждан.

«Если нам завозят сюда заболевших мигрантов, рассказывая о том, что это высоклассные специалисты, так и занимайтесь ими, колите их, проверяйте, проводите диспансеризацию, выдерживайте карантинный период до месяца, чтобы все инфекции инкубационный период прошли. Только после этого их выпускайте в общество», — сказал он.

При этом тотальная вакцинация может вместо пользы принести вред. Профессор предупреждает о риске перегрузки иммунной системы из-за обилия прививок.