Профессионал или самозванец: эксперт рассказала о рынке косметологии

Врач-косметолог, хирург и автор курсов Валерия Алифанова заявила, что отличить профессионала от мошенника на этом рынке не так сложно: стоит проверить лицензию, дипломы, сертификаты и отзывы в Сети.

«Косметология относится к медицине, а значит, процедуры не могут выполняться на дому или в офисе без соответствующего разрешения. Лицензия гарантирует, что помещение подходит под санитарные нормы и проходит регулярные проверки. В домашних условиях, даже при всей аккуратности, невозможно обеспечить должный уровень стерильности», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Все фармацевтические средства обязаны иметь свидетельства о регистрации и упаковку, содержащую информацию о сроке их пригодности. Пациент вправе потребовать демонстрацию ампулы перед проведением манипуляции.

Это является мерой предосторожности от фальсифицированной продукции, препаратов с истекшим сроком годности и составов неизвестного происхождения, чьи негативные эффекты могут проявиться спустя длительное время, заключила врач.

