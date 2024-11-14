Проблем с лекарствами нет: врач рассказал о диабете в России

Специалист в области эндокринологии и диетологии Павел Баранов заявил, что диабет представляет из себя лотерею: им можно заболеть в любом возрасте, но во многом риск обусловлен весом и другими предрасполагающими факторами.

«Заболеваемость − это впервые выявленные случаи, а распространенность — это то, сколько всего пациентов с диабетом существует на сегодняшний день относительно всей популяции», — также отметил Баранов в эфире радио Sputnik.

При этом в России на сегодня нет проблем с лекарствами от диабета. Отечественные производители уже успешно справились с уходом с рынка иностранных брендов, добавил доктор.

По его словам, больше растет заболеваемость диабетом второго типа, который во многом зависит от соотношения жировой и мышечной ткани в организме человека. Огромное значение имеет образ жизни.