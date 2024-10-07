Прививки и витамины: как избежать болезни в сезон простуд

Эпидемиологический сезон в 2024 году в Москве обещает быть не очень простым. По словам экспертов, сейчас появились новые штаммы вирусов, причем одновременно восстанавливаются и допандемийные. Бывают случаи, когда можно заразиться сразу несколькими вирусами, пишет газета «Вечерняя Москва».

«При заболевании Covid-19 люди жалуются на высокий уровень интоксикации организма. Микс инфекций — острые респираторные инфекции сочетанной этиологии — чаще всего приходится именно на детский возраст», — уточнила доцент и ведущий научный сотрудник клинического отдела ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Милихина.

По словам других экспертов, уберечься от заболеваний помогут вакцинация и регулярный прием витаминов. Прививки также защищают от осложнений и позволяют переносить вирусную инфекцию легче.

Необходимо понимать, что во время болезни снижается эффективность работы иммунной системы, в основном из-за высокого расхода необходимых запасов. Поэтому необходимо регулярно пить витаминные комплексы, подбирать которые лучше в ходе консультации с врачом.