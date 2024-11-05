Прививка от гриппа и витамин D: врач дала советы для поддержания здоровья осенью

С наступлением холодов, частых дождей и короткого светового дня организм испытывает повышенную нагрузку. Эти факторы снижают иммунитет, обостряют хронические заболевания и ухудшают общее самочувствие, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Нехватка солнечного света особенно влияет на уровень витамина D, который играет ключевую роль в здоровье костей и иммунной системы. При его дефиците кости становятся более хрупкими, появляются проблемы с кожей и волосами, ухудшается общее самочувствие. Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку серотонина и дофамина — гормонов, ответственных за настроение», — сказала Бурнацкая.

Она предупредила, что в темное время года недостаток этих гормонов может привести к усталости, сонливости и депрессии.

«Чтобы поддерживать свое здоровье осенью, необходимо соблюдать несколько важных рекомендаций. Во-первых, желательно сделать прививку от гриппа. Вирусные заболевания осенью особенно активны, и вакцинация поможет избежать серьезных осложнений. Во-вторых, стоит проконсультироваться с врачом по поводу приема витамина D», — посоветовала врач.

По ее словам, осенью уровень витамина D в организме заметно снижается, поэтому многие пожилые люди нуждаются в дополнительном приеме препаратов. Препараты с этим витамином можно найти в аптеках, но важно подобрать правильную дозировку.

Правильное питание и физическая активность

Как добавила доктор, следует уделить внимание правильному питанию. Рацион осенью должен быть более калорийным и сбалансированным, чем летом. Продукты, богатые витамином D и кальцием (жирная рыба, молочные продукты, орехи и зелень) помогут поддерживать здоровье костей и иммунной системы. Особенно важно употреблять продукты, богатые кальцием, так как он укрепляет кости и зубы.

Физическая активность, по мнению терапевта, еще один важный аспект. Умеренные нагрузки (прогулки на свежем воздухе или легкие физические упражнения) помогут поддерживать тонус мышц, улучшат кровообращение и снизят риск падений. Это особенно важно осенью, когда на улице могут быть мокрые или скользкие участки, что повышает вероятность травм. Чтобы минимизировать риск, следует выбирать удобную непромокаемую обувь с нескользящей подошвой, быть осторожным при передвижении по улицам.

Врач отметила, что осенью часто обостряются хронические заболевания, например, гипертония и болезни сердца. Перепады температуры и атмосферного давления могут вызывать скачки артериального давления, головные боли и общее ухудшение самочувствия. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется регулярно измерять давление и при необходимости корректировать лечение с доктором.

Соблюдение режима сна

«Сон также играет важную роль в поддержании здоровья. Важно соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки», — посоветовала Бурнацкая.

Она еще рекомендовала отказаться от использования электронных устройств за час до сна, так как голубой свет от экранов нарушает выработку мелатонина и ухудшает качество отдыха.

Осенью важно следить за общим состоянием организма и поддерживать позитивное настроение. Одним из простых способов улучшить эмоциональный фон является добавление ярких цветов в интерьер и больше времени проводить на улице, даже в пасмурные дни. Это поможет улучшить настроение, компенсировать недостаток солнечного света и снизить риск осенней депрессии.