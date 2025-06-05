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Принявшую роды в метро Москвы девушку-ординатора зачислят в МОНИИАГ

Ординатор Мария Блажко помогла женщине, у которой начались роды в метро. Девушку решили зачислить в аспирантуру на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных средств в ГБУЗ Московской области «МОНИИАГ», сообщает РИА Новости .

С просьбой помочь в зачислении первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратился к зампреду правительства Московской области — министру здравоохранения региона Максиму Забелину.

В результате с Блажко заключат договор о целевом обучении. Ее зачислят в аспирантуру по специальности «Акушерство и гинекология». Руководство ГБУЗ Московской области «МОНИИАГ» приняло во внимание проявленный профессионализм и решительность девушки-ординатора.

30 апреля у пассажирки метро начались роды на станции «Чистые пруды». Рядом по случайности оказалась Блажко. Она благополучно приняла роды.

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.