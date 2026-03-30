Энурез убивает нормальную жизнь: причины ночного недержания у детей

Многие родители пугаются, когда ребенок уже подрос, но по ночам все еще мочится под себя. Причины недержания у детей и даже подростков в беседе с РИАМО назвала детский невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

Врач обратила внимание, что до пяти лет ночное недержание можно назвать условной нормой. В этом возрасте нервная система еще только учится полноценно контролировать мочевой пузырь.

«После пяти лет на это уже нужно обращать внимание. Но в большинстве случаев дело не в плохом поведении и не в ошибках родителей, а в том, как созревает нервная система ребенка», — объяснила Бутенко.

По ее словам, одна из самых частых причин энуреза — неспособность ребенка уловить во сне сигнал от переполненного мочевого пузыря. Мозг и механизм пробуждения у таких детей работают не слишком слаженно, поэтому они не просыпаются вовремя.

Еще один механизм срабатывает, когда ночью в организме должен активнее вырабатываться вазопрессин — гормон, который уменьшает количество мочи. Если его мало, мочи становится больше, и мочевой пузырь переполняется быстрее. Иногда проблема связана и с самим пузырем, если его емкость бывает меньше нормы, либо он начинает сокращаться раньше времени.

При этом влияют и другие вещи. Например, очень глубокий сон, при котором ребенка трудно разбудить. Может сказываться стресс, при переезде, из-за новой школы, напряженной обстановки дома, появлении младшего ребенка и по другим причинам. Но обычно это не главный, а лишь усиливающий фактор.

«Это не вина ребенка и не вина родителей. Но если энурез тянется долго, после пяти лет он уже начинает серьезно бить по самооценке, мешает поездкам, ночевкам и вообще обычной жизни», — отметила детский невролог.

Специалист подчеркнула, что энурез нередко связан и с наследственностью. Если такая проблема была у одного из родителей, риск у ребенка заметно выше. Если у обоих — выше еще сильнее.

«При затяжном энурезе советую не ждать, что все пройдет само собой. Обратитесь к врачу, ведь важно исключить инфекции мочевых путей, запоры, нарушения сна, а также урологические и неврологические причины. После этого лечение подбирают уже по конкретной ситуации», — посоветовала напоследок Бутенко.

