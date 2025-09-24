Прекращение менструаций и бесплодие: как портит здоровье экстремальная худоба

сегодня в 17:09

При дефиците энергии организм блокирует репродуктивную систему и разрушает собственные мышцы, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Организм воспринимает чрезмерное истощение как кризисное состояние, что запускает каскад „энергосберегающих“ изменений с негативными последствиями. Прежде всего страдает репродуктивная система: у женщин развивается аменорея — прекращение менструаций, и бесплодие, а у мужчин снижается уровень тестостерона», — сказала Демьяновская.

Она отметила, что дефицит энергии и питательных веществ приводит к катаболизму, когда организм для поддержания жизнедеятельности начинает разрушать и использовать белки собственных мышц.

«Это может спровоцировать миокардиодистрофию — поражение миокарда, проявляющееся снижением частоты сердечных сокращений (брадикардией), аритмиями и высоким риском внезапной остановки сердца», — предупредила врач.

Демьяновская уточнила, что критически низкая масса тела неизбежно вызывает остеопороз — снижение плотности костной ткани, что многократно увеличивает риск переломов даже при минимальной нагрузке.

Ранее стало известно, что врачей напугала мода на худобу среди знаменитостей, которая нередко доводит до анорексии. Жительницы РФ подражают исхудалым знаменитостям, вроде комедиантки Екатерины Варнавы или блогерши Аланы Мамаевой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.