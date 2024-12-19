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Праздничный день открытых дверей состоится в роддоме Люберец 20 декабря

Праздничный день открытых дверей пройдет в Люберецком роддоме МОЦОМД в эту пятницу. Мероприятие будет посвящено мягким родам. Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства поделятся знаниями о процессе родов и правильной подготовке к ним, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все пришедшие смогут задать вопросы врачам МОЦОМДа, познакомиться с современными методами подготовки к этому важному процессу.

Также в рамках встречи Люберецкий роддом при поддержке своих информационных партнеров проведет для всех желающих новогодний розыгрыш призов. В этот день ни одна женщина не уйдет без подарка.

Начало встречи в 14:00. Место сбора — отделение патологии беременности Люберецкого родильного дома. Адрес: г. Люберцы, ул. Мира, строение 6.

Запись не требуется, вход свободный. Убедительная просьба: взять с собой сменную обувь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.