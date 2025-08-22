Правила медосвидетельствования водителей в РФ обновят с 1 марта 2027 года

Порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, заработают с 1 марта 2027 года, а не с 1 сентября 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России в своем Telegram-канале .

Государственные органы власти к этой дате примут нужные подзаконные акты. Также они сформируют детальные разъяснения для россиян.

С 1 сентября 2025 года изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки вносить не будут.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, якобы начнет действовать в России с 1 сентября. Он отмечал, что увеличится временной промежуток между двумя продувами алкотестером и появятся иные нововведения.