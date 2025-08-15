Новые правила медосвидетельствования на опьянение заработают в РФ с 1 сентября

Новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, заработает в России с 1 сентября. В рамках него появятся несколько нововведений, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Глобально ничего не изменилось. Однако вырос временной промежуток между двумя продувами алкотестером. Раньше интервал был от 15 до 20 минут, а с 1 сентября увеличится до 15-25 минут.

Был прописан срок, на протяжении которого можно передать мочу на анализ — в течение получаса после направления на химико-токсикологическое исследование. Если в это время человек не сдаст биоматериал, то у него возьмут кровь на анализ.

Также в направлении на химико-токсикологическое исследование появилось обязательное указание на прием человеком медикаментов.

После исследований медицинское учреждение обязано хранить биоматериалы на протяжении трех месяцев с даты выдачи справки. Полученные масс-спектры на электронных носителях должны находиться в базе данных пять лет.