Потребление алкоголя в России снизилось до 8,36 литра этанола на человека

Потребление алкоголя и табака в России за пять лет снизилось

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, содержит данные о динамике потребления алкоголя и табака.

Согласно стратегии, уровень потребления алкоголя в пересчете на чистый этанол снизился с 9,06 литра на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году. Доля курящих граждан в возрасте от 15 лет сократилась с 24,3% до 18,6% за тот же период.

Вместе с тем в документе констатируется, что уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким и составляет пять литров этанола на человека.

