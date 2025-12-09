Потребление алкоголя в России снизилось до 8,36 литра этанола на человека
Потребление алкоголя и табака в России за пять лет снизилось
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, содержит данные о динамике потребления алкоголя и табака.
Согласно стратегии, уровень потребления алкоголя в пересчете на чистый этанол снизился с 9,06 литра на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году. Доля курящих граждан в возрасте от 15 лет сократилась с 24,3% до 18,6% за тот же период.
Вместе с тем в документе констатируется, что уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким и составляет пять литров этанола на человека.
