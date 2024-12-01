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Построенный по 3D-технологии здравпункт введут в Подмосковье в 2025 г

Дирекции заказчика капитального строительства Московской области предоставили земельный участок площадью 0,2 га для строительства фельдшерского здравпункта в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Учреждение здравоохранения будет возведено в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в поселке Дубки.

Согласно проекту, в одноэтажном здании площадью 90 кв. м, которое построят по 3D-технологии, разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната. Новый здравпункт будет рассчитан почти на 500 человек, в том числе и на маломобильных граждан.

Прилегающую территорию благоустроят, озеленят, там обустроят парковочную стоянку.

Ввод в эксплуатацию фельдшерского здравпункта запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.