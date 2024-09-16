Порядка 50 тыс новорожденных зарегистрировали в роддомах Подмосковья в 2024 году

В Московской области роженицы имеют возможность оформить рождение ребенка и первые документы сразу в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«С начала года в нашем регионе зарегистрировали 50 тысяч новорожденных. С августа роженицы Московского областного НИИ акушерства и гинекологии могут сразу после рождения получить все необходимые документы своего малыша в медицинском учреждении у сотрудника ЗАГС», — рассказали в ведомстве.

В подмосковном регионе организована работа сотрудников ЗАГСа в 32 мед. учреждениях для регистрации новорожденных. В МОНИИАГе сотрудники ЗАГС ведут прием три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. При оформлении документов в областном центре в свидетельстве о рождении ребенка будет написано место рождения — Москва, а место регистрации рождения — Московская область.

В ведомстве напомнили, что в рамках национального проекта «Демография» родители новорожденных получают выплату или подарочный набор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.