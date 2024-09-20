Порядка 405 тыс записей о донорах находится в федеральном регистре Подмосковья

Каждую третью субботу сентября отмечается День донора костного мозга. Праздник учрежден, чтобы привлечь к теме донорства еще более широкое внимание и призвать потенциальных доноров костного мозга помочь людям с тяжелыми заболеваниями. В настоящее время в федеральном регистре насчитывается порядка 405 тысяч записей о донорах, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В настоящее время сохраняется необходимость дополнительного привлечения доноров костного мозга, доступны для поиска на сегодняшний день около 263 тысяч доноров при потребности в 500 тысяч человек. Чтобы вступить в федеральный регистр доноров необходимо сдать образец своей крови для типирования — определения тканевой совместимости. Как только вас зачислят в регистр — вы уже потенциальный донор. Когда совместимые с вашими клетками понадобятся конкретному пациенту — вас пригласят на донацию», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Провести донацию возможно несколькими способами. Забор стволовых клеток осуществляется непосредственно из костного мозга либо из венозной крови. При этом клетки крови донора полностью восстанавливаются в сроки от недели до месяца.

«Те, кто пока только собираются вступить в регистр, могут принять участие в акции «Семейный код донора», которая проходит в рамках Года семьи в России по всей стране. Она поможет более глубоко погрузиться в тематику донорства крови и костного мозга, а также изучить лучшие практики расширения и поддержки донорских династий», — отметил депутат.

Ознакомиться с условиями акции и подать онлайн заявку на участие возможно на сайте.

Голубев призвал не оставаться в стороне, так как порой пересадка костного мозга — единственный шанс выжить.

Чтобы стать донором костного мозга необходимо:

подать заявку: лично при обращении в рекрутинговый центр — их в Подмосковье 4, или дистанционно через единый портал государственных услуг

в назначенный день сдайте кровь из вены или мазок из полости рта для определения вашего генотипа;

далее ожидать приглашение на донацию костного мозга;

дать согласие на забор клеток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.