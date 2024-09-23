Поликлиника № 2 Балашихи получит сертификат о соответствии стандартам качества

К такому заключению экспертная комиссия института качества Росздравнадзора пришла после двухдневного аудита медучреждения. До 10 октября поликлиника получит официальное заключение, на основании которого ей выдадут сертификат.

Балашихинская больница в числе 15 подмосковных медучреждений вошла в пилотный проект Минздрава Московской области и Росздравнадзора. В рамках проекта эксперты проводят аудит лечебных учреждений на предмет соответствия стандартам качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности. Поликлиника № 2 стала первым подразделением больницы, которое прошло сертификацию.

«По оценке экспертов Росздравнадзора аудит пройден достойно. Следом за поликлиникой эксперты проведут сертификацию в филиале № 3 и дальше опыт будет распространен на все подразделения больницы», — пояснил главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

В завершении аудита комиссия поблагодарила коллектив поликлиники за профессиональную слаженную работу и отзывчивость. Высокую оценку экспертов также получили сотрудники регистратуры, молодые врачи и медсестры учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.