Роскошь или необходимость? Назван полезный продукт, который нельзя много есть

Красная икра является источником высококачественного белка, который необходим для роста и восстановления тканей организма. В 100 граммах красной икры содержится значительное количество витаминов и минералов, таких как витамин A, D, E, а также витамины группы B. Эти витамины способствуют укреплению иммунной системы, поддерживают здоровье кожи и улучшают обмен веществ. Об этом РИАМО сообщила Екатерина Хандрюк.

Кроме того, красная икра богата омега-3 жирными кислотами. Эти полезные жиры помогают снижать уровень холестерина в крови, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают работу мозга. Регулярное употребление омега-3 может положительно сказаться на когнитивных функциях и даже снизить риск развития некоторых заболеваний.

Также стоит отметить, что красная икра содержит фосфор, железо и кальций. Эти минералы важны для поддержания здоровья костей и зубов, а также играют ключевую роль в образовании крови. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, красная икра помогает защищать клетки организма от повреждений и старения.

«Важно помнить о том, что красная икра — это продукт с высокой калорийностью, поэтому умеренность в ее потреблении играет ключевую роль. Тем не менее, включение этого деликатеса в рацион может обогатить его полезными веществами и добавить разнообразия», — предостерегла нутрициолог.

