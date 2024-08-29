Похудеть и свести счеты с жизнью: стало известно о мощной побочке «Оземпика»

Исследование группы ученых из США, Италии и Швейцарии показало, что прием препарата «Оземпик» и его аналогов с тем же активным веществом способен вызвать суицидальные мысли, сообщает Baza .

Изначально «Оземпик» — это препарат для диабетиков, однако он резко набрал популярность в качестве средства для похудения, обеспечивающего быструю потерю веса.

Им пользовались такие знаменитости, как телеведущая Опра Уинфри, певица Лана Дель Рей, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, а миллиардер Илон Маск признавался, что принимал аналогичный «Вегови».

Летом 2023 года начала появляться информация о том, что препараты с активным веществом семаглутидом, например, «Оземпик» и «Вегови», могут спровоцировать мысли о суициде. Гипотезу решили проверить сотрудники Европейского агентства лекарственных средств и аналогичной структуры в США, но, по данным на начало текущего года, они не выявили устойчивую связь приема препаратов с проявлением суицидального поведения.

А не так давно в научном журнале JAMA Network Open появилось исследование группы ученых из Штатов, Италии и Швейцарии, основанное на анализе базы данных ВОЗ о побочках от различных препаратов у пациентов из 140 стран. Они выяснили, что у пациентов, принимавших препараты на базе семаглутида, на 45% чаще появлялись суицидальные мысли, чем у тех, кто использовал другие лекарства от диабета и лишнего веса.

При этом сами авторы назвали результаты исследования возможно предвзятыми, так как в их основе лежат самоотчеты пациентов, а те в свою очередь могли быть сильно подвержены влиянию СМИ.