Экзотический фрукт личи сегодня можно купить практически в любой продуктовой сети, однако употреблять его в пищу следует с осторожностью. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие побочные свойства есть у личи и кому он противопоказан, сообщает Life.ru .

Как отметила диетолог, личи богат витамином С — любители фрукта могут получить до 80% суточной нормы этого витамина. Также в личи содержатся витамины группы В, калий, магний и антиоксиданты, а за счет клетчатки он улучшает пищеварение.

Однако та же клетчатка вкупе с кислотностью личи может навредить людям, страдающим вздутиями живота и другими заболеваниями ЖКТ. Кроме того, из-за высокой кислотности и сладости личи нельзя кушать пациентам с подагрой и сахарным диабетом, предупредила эксперт.

Если человек съест недозрелый фрукт, это может, наоборот, привести к резкому падению сахара в крови. Порой такой прием пищи грозит даже гипогликемической комой, предупредила специалист.

Помимо всего прочего, как и любой экзотический фрукт, личи может вызвать аллергические реакции.