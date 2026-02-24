Подражать SHAMAN опасно: почему нельзя лизать лед на Байкале

Врачи: даже в чистых водоемах лед может содержать опасные бактерии

Врачи предупредили о риске серьезных проблем со здоровьем при попытках подражать певцу SHAMAN (Ярославу Дронову), который лизал лед на Байкале, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека».

Специалисты пояснили, что лед не является стерильным даже на «экологически чистом» озере. В нем могут присутствовать кишечная палочка, ротавирусы, яйца гельминтов и цианобактерии.

Замерзание не уничтожает большинство микроорганизмов. Многие из них сохраняются во льду и активизируются после попадания в ротовую полость и последующего оттаивания.

Дополнительный риск создают животные — лисы, грызуны и птицы, которые посещают водоемы и оставляют на поверхности льда фекалии. Весной концентрация микроорганизмов во льду может быть даже выше, чем в воде под ним.

Медики подчеркнули, что подобные эксперименты могут закончиться кишечной инфекцией и потребовать лечения.

Ранее SHAMAN опубликовал видео, на кадрах которого облизывал лед Байкала с целью оценить вкус самого чистого озера в мире. Музыкант прокомментировал ролик отметкой «18+».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.