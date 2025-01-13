Подмосковный врач рассказал беременным об особенностях прогулок зимой

Зимние прогулки очень полезны для будущих мам. Свежий воздух и небольшой мороз бодрят и улучшают настроение и большинство беременных женщин хорошо чувствуют себя в зимние месяцы. Врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Давид Аветисян рассказал, как сделать прогулки беременных приятнее и избежать проблем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Комфортная одежда, прогулки в светлое время суток, хорошая компания и спокойный темп — залог того, что прогулка принесет будущей маме только приятные ощущения», — считает врач.

Врач Аветисян считает, что прогулки лучше осуществлять в первой половине дня. Такой выбор врач объясняет не только вопросами безопасности, но и тем, что короткий по продолжительности световой день может навевать на беременную женщину уныние и лень, а нежелание лишний раз двигаться — спровоцировать ненужные неприятности со здоровьем, такие как снижение иммунитета, ухудшение работы кишечника и ухудшение настроения.

Врач обращает внимание, что прогулки лучше совершать в сопровождении, в удобной нескользкой обуви и комфортной нежаркой одежде, оставляющей возможность достаточно свободно двигаться. Врач поясняет, что беременные женщины могут достаточно долго с комфортом находиться на прогулке даже в морозные дни, но в теплой одежде быстро начинают испытывать жар и потливость в душных помещениях, поэтому, если будущей маме нужно будет посетить любое учреждение, лучше одеться на прогулку по принципу «капусты» и иметь возможность регулировать количество одежды по своим ощущениям, не перегреться и не переохладиться.

«Старайтесь ходить медленно, небольшими шагами, чтобы уменьшить вероятность падения на скользких участках дороги, но если равновесие на скользком участке, все же, не удалось сохранить, не паникуйте и не старайтесь как можно быстрее встать. Немного посидите, спокойно отдышитесь и попросите помощи, чтобы встать», — поясняет врач.

Врач также напомнил, что если падение будущей мамы было ощутимым, женщине не удалось «осесть» в снег или удержаться за руку сопровождающего, даже если у нее нет никаких неприятных ощущений, а тем более, если они появились, лучше обратиться к врачу, чтобы убедиться, что с ней и малышом все в порядке и они не травмировались.

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