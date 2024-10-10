Подмосковный врач-дерматовенеролог рассказал, как сохранить молодость и здоровье кожи

Подбирая правильные продукты для ежедневного рациона, можно улучшить состояние кожи, сделать ее более увлажненной, упругой и защищенной от неблагоприятных внешних факторов. Существуют особенные продукты питания, которые не только насыщают кожу важными витаминами и минералами, но и замедляют процессы старения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К таким продуктам относятся:

лососевое мясо. Содержит омега-3 жирные кислоты, способствующие здоровью кожи и обладающие антивозрастным эффектом, и витамин Е, который защищает от воспалений и солнечного излучения, а также помогает справиться с сухостью кожи;

тыква и морковь. Содержат бета-каротин, который отвечает за обновление клеток;

брокколи и шпинат. Замедляют процессы старения и ускоряют обмен веществ;

авокадо. Это богатый источник витаминов Е и С, которые являются мощными антиоксидантами и способствуют выработке коллагена;

кокосовое масло. Содержит лауриновую кислоту с антибактериальным и противовирусным действием, что помогает бороться с воспалениями, прыщами и инфекциями. Оно увлажняет кожу и предотвращает ее старение благодаря насыщенным жирам и витамину Е;

красный или желтый болгарский перец. Это отличный источник бета-каротина, который преобразовывается в организме в витамины А и С;

орехи. Богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами Е и РР — мощными антиоксидантами;

зеленый чай. Содержит антиоксиданты и замедляет процессы старения.

«Чтобы защитить кожу от воспалений и преждевременного старения, нужно исключить из рациона сладкие напитки и газировку, кофе, быстрые углеводы, алкоголь, соленые снеки, чипсы, обработанное мясо, полуфабрикаты и фастфуд», — сказала заведующий консультативно-диагностическим отделением Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Виктория Смирнова.

Красивая и ухоженная кожа — это не только признак красоты, но и индикатор общего здоровья организма. Поэтому так важно следить за питанием, поддерживать водный баланс и при необходимости обращаться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.