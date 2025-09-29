Подмосковный психолог рассказала, как управлять своим эмоциональным состоянием

Стартовала неделя ответственного отношения к сердцу. Все мы не раз слышали, что стрессы и волнения негативно влияют на наш «пламенный мотор». В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как минимизировать риски и научиться управлять своим эмоциональным состоянием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В настоящее время установлено, что психосоциальные факторы риска в значительной мере отягощают течение сердечно-сосудистых заболеваний. Наличие сопутствующих тревожных расстройств серьезно ухудшает прогноз заболеваний сердца. Повышенная тревожность повышает вероятность инфаркта миокарда почти в 2 раза, внезапной смерти в 4,5 раза. Поэтому коррекция психосоциальных факторов и психологическая коррекция тревожной симптоматики должна стать важной составляющей профилактики пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре заболеваемости и смертности населения нашей страны. При этом развитие этих заболеваний напрямую связано с образом жизни и такими факторами риска, как курение, неправильное питание, сниженная физическая активность, злоупотребление алкоголем и избыточная масса тела. Стресс так же оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и может вызвать временную тахикардию и повышение кровяного давления, а продолжительные периоды хронического стресса способны привести к серьезным последствиям для здоровья сердца. Длительное напряжение вызывает воспалительные процессы в сосудах, увеличивает риск образования тромбов и атеросклероза, повышает вероятность инфарктов и инсультов», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она добавила, что для снижения стресса полезно практиковать дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или творчеством. Общение с близкими также помогает расслабиться и обрести внутренний покой. Эти простые техники легко внедрить в повседневную жизнь, укрепляя физическое и эмоциональное здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.