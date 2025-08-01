Подмосковный онколог рассказал о мерах профилактики рака легкого

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого, ежегодно заболевание выявляют у 50 тыс. человек в России. Рак легких занимает одно из лидирующих мест среди онкологических заболеваний по распространенности и смертности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, именно эта опухоль становится ведущей причиной гибели от рака у мужчин и второй причиной у женщин (после рака молочной железы). При отсутствии должного лечения опухолевый процесс может распространиться за пределы легкого в близлежащие или отдаленные органы.

«Ежегодно в Московский областной онкологический диспансер поступает более 1 тыс. пациентов с раком легких. Проблема в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей в легких нет никаких симптомов. Выявить их можно только при профилактическом обследовании. Поэтому необходимо отказаться от курения, чаще бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни, заниматься спортом, контролировать уровень стресса и психологических нагрузок», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 областного онкодиспансера Сергей Тараров.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что выявление заболевания на ранней стадии эффективнее поддается лечению, поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.