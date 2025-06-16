Подмосковный футбольный клуб «Локомотив» сдал кровь в рамках Дня донора

Московский областной центр крови провел «День донора» для сотрудников и болельщиков футбольного клуба «Локомотив». В преддверии Всемирного дня донора на стадион «РЖД Арена» пришли сдать кровь более 50 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Локомотив» — один из флагманов российского футбола. Он славится и своей активной социальной позицией, считая важным привлекать внимание к проблемам донорства, информировать о возможностях безопасной сдачи крови. Все, кто пришел сдать кровь в этот день, смогли выпить вкусного горячего чая с печеньем, конфетами и шоколадом, получить памятные сувениры от клуба, а также билеты на матч женской Суперлиги между командами «Локомотив» и «Динамо». Первый раз в жизни сдал кровь и 35-летний Игорь Цвирко — премьер балета Большого театра и болельщик «Локомотива» с 20-летним стажем.

«Сначала было смятение, волнение, когда ты еще не знаешь, как это происходит. Но атмосфера, доброжелательные врачи, медсестры, лаборанты Центра крови Подмосковья способствовали тому, что все прошло отлично. Буду и дальше сдавать кровь, ведь доноры играют важнейшую роль, ежедневно даря шанс на жизнь многим людям», — сказал Игорь Цвирко.

Валерия Попова - сотрудник ФК «Локомотив». Занимается спортом. Прыгает на джампинге. Это улучшает ей настроение и способствует здоровью и поддержанию хорошей физической формы. Сдает кровь и её компоненты уже около 5 лет. Всегда старается участвовать и в акциях вместе с коллегами.

«Я люблю жизнь и хочу ее дарить людям. Понимаю, что у людей есть различные болезни, с которыми сложно справиться. И если моя кровь хоть как-то помогает другому человеку, то это плюс в мою карму. В моей семье кровь сдают муж, а также брат, который является уже Почетным донором. Это прекрасно, когда есть возможность помогать другому человеку», — сказала Валерия.

Благодаря донорам, в этот день было собрано свыше 18 литров донорской крови. Ее направят в подмосковные медицинские учреждения региона. ФК «Локомотив»трижды завоёвывал чемпионский титул, девять раз выигрывал Кубок России, трижды Суперкубок страны. Футболисты оказывались в числе призеров чемпионата. Наивысшим достижением команды в европейских турнирах является выход в полуфинал Кубка обладателей кубков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.