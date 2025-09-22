Подмосковный футбольный клуб «Локомотив» сдал кровь в рамках Дня донора

Московский областной центр крови в рамках марафона ко Всемирному дню доноров костного мозга «Пульс Подмосковья» провел выездную донорскую акцию на стадионе «РЖД Арена» для сотрудников и болельщиков футбольного клуба «Локомотив». В ней поучаствовали 50 человек, из них 14 вступили в Федеральный регистр, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

ФК «Локомотив» считает важным привлекать внимание к проблемам донорства, информировать о возможностях безопасной сдачи крови и вступления в Федеральный регистр. В секторе ВИП ТБАУ был организован временный пункт сдачи крови. Все, кто пришел сдать кровь в этот день, смогли выпить горячего чая со сладостями, получить памятные сувениры от клуба и билеты на матч «Локомотив» — «Рубин», который пройдет на «РЖД Арене» 27 сентября.

31-летняя Наталья Жеребина всегда хотела помогать людям. Донорство, по ее мнению, это отличный способ помогать окружающим, проявление человечности, милосердия и ответственности.

«Работаю, воспитываю дочку, хожу на футбол. Кстати, впервые сдала кровь восемь лет назад именно здесь, на стадионе. Потом в связи с беременностью и рождением дочки, у меня был перерыв, но два года назад я возобновила донации. В телеграм-канале „Локомотива“ увидела информацию о донорстве костного мозга. Это направление меня заинтересовало. Так, во время акции я сдала кровь и на типирование и вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Бог велел делиться и помогать людям. А я, как человек верующий, стараюсь помогать, чем могу», — сказала Наталья.

Сотрудник АО «РЖД» Александр Кулаков впервые он сдал кровь еще студентом, во время выездной донорской акции в Московском государственном университете путей сообщения. Теперь осуществляет донации регулярно.

«Я знаю, насколько это важная тема. В нашей стране не такой большой реестр доноров костного мозга, как хотелось бы. Мечтаю, чтобы у людей, которые борются с серьезными заболеваниями, была надежда на жизнь, возможность найти генетического близнеца, который сможет помочь. Если раздастся звонок, и потребуется моя помощь, я это сделаю», — поделился Александр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.