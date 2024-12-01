Подмосковных специалистов обучают новым стандартам паллиативного ухода

В Подмосковье сотрудники стационарных учреждений социального обслуживания обучаются новым стандартам паллиативного ухода. Меры направлены на улучшение качества жизни детей и взрослых, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Семейный центр «Сергиево-Посадский» стал одной из трех пилотных площадок, где происходит апробация новой программы «Паллиативная помощь детям и взрослым». Разработчиком программы выступил учебно-методический центр ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

Потребность и актуальность программы паллиативного ухода со стороны стационаров крайне высока. Забота о людях с неизлечимыми заболеваниями требует огромных физических и душевных сил, терпения и самоотдачи. В этой сфере процент профессионального выгорания сотрудников достигает 80%. Именно поэтому при разработке программы акцент сделан на психологическом блоке, который призван повысить стрессоустойчивость специалистов, работающих с инкурабельными пациентами.

Всего до конца года 60 сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания Московской области пройдут обучение и повысят свою квалификацию по направлению «Паллиативная помощь детям и взрослым» на базе «ЦИСС». Результаты, достигнутые на пилотных площадках, будут учтены при подведении итогов реализации проекта.

В настоящий момент паллиативная медицина активно развивается в Подмосковье. Новые стандарты обучения внедряются не только для сотрудников стационаров, но также и для родственников, которые поддерживают здоровье и ухаживают за тяжелобольными членами семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.