Подмосковных родителей предупредили, что сыроедение противопоказано детям

Некоторые родители осознанно выбирают для себя веганство или даже сыроедение, но подобный стиль питания ни в коем случае не должен распространяться на детей, предупреждают врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Любая система питания, принятая в семье, неминуемо отражается на здоровье и развитии ребенка. Это не мгновенные ухудшения состояния, заболевания возникают из-за накапливающегося дефицита тех или иных микроэлементов в рационе. Со временем это может проявиться в нарушении физического и интеллектуального развития. При этом родители могут даже не догадываться, что болезнь связана с тем, что ребенок в течение многих лет недополучал каких-то полезных веществ.

Чем строже ограничения в питании, тем серьезнее последствия. К слову, сыроедение вовсе противопоказано детям. Веганство же, которое подразумевает полное исключение продуктов животного происхождения — мяса, молока, влечет за собой целый комплекс проблем. Здесь и дефицит белка, из-за которого нарушаются абсолютно все процессы, связанные с ростом и развитием, и нехватка кальция.

Из растительных продуктов белок плохо всасывается, он неполноценный, в нем нет важных аминокислот. Дефицит железа приводит к нарушению работы внутренних органов, тканей, изменению состава крови, а также негативно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Никакая соя, фасоль или иное «растительное железо» не могут полноценно заменить железо, которое содержится в красном мясе. Ребенок до 18 лет должен получать животные жиры и фосфор из рыбы. Животные жиры также невозможно полностью компенсировать жирами растительными.

Если ребенок по примеру родителей хочет отказаться от продуктов животного происхождения, то правильнее всего это делать после 20 лет, когда прекращаются рост и созревание мозговых структур и сформированы все связи центральной нервной системы. Даже полувегетаринство с редким употреблением мяса или рыбы неприемлемо до 20 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.