Подмосковные врачи удалили крупное образование из желудка 19-летней девушки

В Красногорскую больницу поступила 19-летняя девушка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам пациентки, в последние пару месяцев она принимала препараты для снижения массы тела, которые приобретала в интернете, тогда и появились эти симптомы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня, мы приняли решение провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его возникновения более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», — сказал заведующий хирургическим отделением Красногорской больницей Николай Мурашов.

После операции пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке домой. Врачи предупреждают об опасности принятия препаратов без консультации с врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.