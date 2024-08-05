Подмосковные врачи-травматологи спасли юношу после падения с питбайка

В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) был доставлен 16-летний подросток с множественными травмами ноги и руки. Травму юноша получил, паркуя в гараж своего «железного коня», не справившись с весом питбайка. Врачи диагностировали открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков, закрытый перелом нижней трети лучевой кости предплечья также со смещением отломков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Так как у нашего пациента диагностирована множественная травма, хирургическое лечение было объемным. На ноге мы выполнили открытую репозицию — сопоставление отломков кости внутренней и наружной лодыжек голени с фиксацией отломков костей металлическими конструкциями. Также была проведена пластика пяточно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава. Параллельно мы выполнили закрытое сопоставление отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнем», — прокомментировала врач-травматолог МОДКТОБ Наталья Агафонова.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Впереди его ждет восстановительный период и повторное оперативное лечение для удаления металлических фиксаторов.

«К сожалению, довольно часто к нам попадают дети на стационарное лечение, получившие травмы во время катания на электросамокатах и питбайках. Еженедельно мы проводим профилактику детского травматизма, создавая памятки для детей и их родителей. Настоятельно рекомендуем соблюдать все меры предосторожности во время пользования транспортными средствами», — добавил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.