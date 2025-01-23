Подмосковные врачи прооперировали женщину с 35-сантиметровой опухолью матки

В гинекологическое отделение Ногинской больницы поступила 44-летняя женщина с жалобами на боль в животе, увеличение его объема и кровотечение. При обследовании специалисты выявили у пациентки гигантскую опухоль матки весом более 3 кг и диаметром 35 см. Новообразование соответствовало 30 неделям беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести хирургическое вмешательство можно было лишь открытым доступом. Мы выполнили срединную лапаротомию, то есть вмешательство открытым доступом, и тотальную гистерэктомию — удаление матки. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование. Отмечу, что операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные, они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, потому что сопряжены с высоким риском кровотечения», — сказала заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. По результатам гистологического исследования специалистами будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.

Врачи в очередной раз напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. Если вы наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Не следует забывать, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.