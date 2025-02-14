Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в 12-й раз

В Щелковском перинатальном центре 43-летняя женщина стала мамой в 12-й раз. В положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 4 180 г и ростом 57 см. Новорожденный стал четвертым мальчиком в семье, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В данном случае операция кесарева сечения была выбрана как наиболее безопасный метод для матери и ребенка.

«Поздравляю вас с чудесным пополнением в вашей большой и дружной семье. Знаю, какой это огромный труд — растить и любить столько детей», — сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.