Подмосковные врачи избавили ребенка от 10-сантиметровой костной опухоли

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу МОДКТОБ поступил 13-летний подросток с жалобами на объемное твердое новообразование в районе тазобедренного сустава. Проведенная диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому (экзостоз), которая при несвоевременном лечении может переродиться в злокачественную. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Экзостозы представляют собой доброкачественную опухоль, состоящую из клеток костной ткани, покрытую хрящом. Как правило, опухоль обнаруживают случайно. Неприятность данной патологии заключается в том, что в начале развития новообразование не вызывает боль и дискомфорт. В связи с чем, оно может незаметно вырасти до внушительных размеров. Опухоль больших размеров может приводить к деформации костей конечностей, при самых неудачных локализациях — к закрытию зон роста. К сожалению, у данного заболевания не бывает обратного развития и единственный метод лечения — хирургический. Пациенту мы удалили опухолевидное образование в пределах здоровой костной ткани», — прокомментировал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Куваев Виталий.

Операция прошла благополучно и на функции конечности не повлияла. В настоящее время подросток выписан домой на амбулаторное лечение.

Восстановительный период займет около 6 месяцев и будет проходить по месту жительства. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.