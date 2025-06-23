Подмосковные травматологи спасли мальчика, сломавшего обе руки

С множественными переломами обеих рук бригадой скорой помощи был доставлен 11-летний ребенок в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ). Травму он получил в результате падения с высоты 2,2 м, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе обследования врачи диагностировали открытый перелом локтевой кости правого предплечья со смещением, закрытый чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости со смещением, закрытый перелом шейки левой лучевой кости со смещением. Было принято решение о срочной операции.

«Мы провели малоинвазивное вмешательство, в ходе которого с помощью специальных металлических спиц мы аккуратно вернули кости в правильное анатомическое положение и зафиксировали их для надежного сращения. При таких травмах процесс заживления обычно занимает больше времени, чем при изолированных переломах. К счастью, нервы не пострадали, а отек уже начинает уменьшаться, что является хорошим признаком выздоровления», — прокомментировала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Сейчас мальчик выписан домой: он отдыхает и ждет, когда его кости срастутся. В дальнейшем его ждет повторная госпитализация для удаления металлических конструкций. После он пройдет реабилитацию.

Специалист напоминает, что лучшая профилактика детского травматизма — это родительский контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.