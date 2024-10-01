Подмосковные энергетики сдали более 15 литров крови в рамках Дня донора

Специалисты «Мособлэнерго» в конце сентября приняли участие в выездной акции по сбору донорской крови в Красногорске, организованной Московским областным центром крови (ГБУЗ МО «МОЦК»). Стать донорами пожелали 50 специалистов компании, ими было собрано более 15 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В сентябре в донорских мероприятиях также приняли участие 97 работников Коломенского, Щелковского и Павлово-Посадского филиалов компании, благодаря которым было собрано более 35 литров крови.

С 2024 года специалисты «Мособлэнерго» принимают участие в донорских мероприятиях на регулярной основе, медики приезжают в филиалы компании два раза в год. В первом квартале 2024 года в выездных акциях по сбору крови принял участие 301 сотрудник компании, во 2-м квартале — 237 энергетиков. Благодаря им в 2024 году на донорских акциях компанией было собрано больше 167 л крови.

В этом году в Днях донора приняли участие сотрудники аппарата управления, Домодедовского, Коломенского, Краснознаменского, Красногорского, Одинцовского, Павлово-Посадского, Раменского, и Щелковского филиалах «Мособлэнерго».

Каждому работнику, принявшему участие в сдаче крови, была произведена денежная выплата, предусмотренная законодательством РФ. Донация крови также дает право на получение дополнительных выходных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.