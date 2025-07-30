Подмосковные энергетики сдали 18 литров крови в рамках Дня донора

29 июля работники аппарата управления и Красногорского филиала «Мособлэнерго» приняли участие в выездной донорской акции, организованной в центральном офисе компании Московским областным центром крови (ГБУЗ МО «МОЦК»). Донорами стали 56 энергетиков, благодаря которым в общей сложности удалось собрать 18 литров донорской крови, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Также в июле выездная донорская акция была проведена в Домодедовском филиале «Мособлэнерго». В результате мероприятия, в котором приняли участие 40 сотрудников подразделения компании, медицинскими работниками было собрано 13,5 литров донорской крови.

Энергетики Московской области активно поддерживают донорское движение, принимая участие в выездных акциях Московского областного центра крови второй год подряд. По взаимной договоренности медики приезжают в филиалы компании несколько раз в год. В 2024 году в выездных мероприятиях по сбору крови приняли участие 538 сотрудников «Мособлэнерго». Благодаря им медицинским учреждением было собрано больше 167 литров донорской крови.

Московский областной центр крови поблагодарил работников «Мособлэнерго» за поддержку инициатив и мероприятий в сфере донорства крови, подчеркнув, что благодаря донорам медицинские учреждения имеют возможность оперативно реагировать на потребности в компонентах крови, что особенно важно в экстренных ситуациях. Участие в донорском движении — это возможность внести свой вклад в спасение жизней, ведь для многих пациентов донорская кровь — единственный шанс не только выздороветь, но и выжить.

Организовать выездные донорские акции в сотрудничестве с ГБУЗ МО «МОЦК» можно, ознакомившись с регламентом на сайте учреждения: donormo.ru/reglament/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.