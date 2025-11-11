Почти 860 вылетов совершила санитарная авиация Подмосковья с начала года

В Московкой области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяются вертолеты санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, который нуждается в срочном лечении, несмотря на пробки и удаленность медучреждения. В Подмосковье задействовано 3 вертолета, 1 из которых применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Всего с начала года санавиация выполнила 857 вылетов, что на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вертолеты доставили в медучреждения 834 пациента», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Благодаря системе «Ночной старт», вертолеты могут вылетать и в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.